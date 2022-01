La Juve lavora per il Napoli: Chiesa in gruppo, è tornato Chiellini (Di sabato 1 gennaio 2022) TORINO - Primo allenamento dell'anno nuovo per la Juventus , che si prepara per la partita di campionato contro il Napoli , in programma all'Allianz Stadium il 6 gennaio alle 20:45. Buone notizie per ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 gennaio 2022) TORINO - Primo allenamento dell'anno nuovo per lantus , che si prepara per la partita di campionato contro il, in programma all'Allianz Stadium il 6 gennaio alle 20:45. Buone notizie per ...

Advertising

sportli26181512 : La Juve lavora per il Napoli: Chiesa in gruppo, è tornato Chiellini: Primo allenamento dell’anno nuovo per Allegri,… - Betaland_it : RT @betalandclover: #Calciomercato #SerieA: le ultime sui colpi invernali La Juve lavora alle cessioni, #Ramsey in primis, anche molto più… - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #Calciomercato #SerieA: le ultime sui colpi invernali La Juve lavora alle cessioni, #Ramsey in primis, anche molto più… - betalandclover : #Calciomercato #SerieA: le ultime sui colpi invernali La Juve lavora alle cessioni, #Ramsey in primis, anche molto… - SirMattLove : @romeoagresti @GoalItalia Io sinceramente sono molto perplesso sull’operato di alcune figure nella società:sono alm… -