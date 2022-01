In India nasce una capra deforme, è un segno di Dio? Le incredibili immagini (Di sabato 1 gennaio 2022) In Asia continuano a fare notizia feti di animali terribilmente deformi. Alcuni mesi fa era successo nelle Filippine, dove un maiale aveva dato alla luce un feto con una rarissima e grave deformazione genetica (qualche riga più sotto il link) ora un fatto simile è avvenuto in India. Nel villaggio di Gangapur, che si trova nel nord-est dell’India, una capra ha dato alla luce un feto completamente deforme con un volto che sembra essere quello di un neonato umano. Le persone del luogo hanno fatto persino la fila per poter vedere il feto dell’animale. Leggi anche -> Maialino con rara mutazione genetica, paura tra gli allevatori: di cosa si tratta? Il proprietario della fattoria, Shankar Das, di 46 anni, ha affermato che la piccola capra è nata viva, ma sarebbe morta qualche istante ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 1 gennaio 2022) In Asia continuano a fare notizia feti di animali terribilmente deformi. Alcuni mesi fa era successo nelle Filippine, dove un maiale aveva dato alla luce un feto con una rarissima e grave deformazione genetica (qualche riga più sotto il link) ora un fatto simile è avvenuto in. Nel villaggio di Gangapur, che si trova nel nord-est dell’, unaha dato alla luce un feto completamentecon un volto che sembra essere quello di un neonato umano. Le persone del luogo hanno fatto persino la fila per poter vedere il feto dell’animale. Leggi anche -> Maialino con rara mutazione genetica, paura tra gli allevatori: di cosa si tratta? Il proprietario della fattoria, Shankar Das, di 46 anni, ha affermato che la piccolaè nata viva, ma sarebbe morta qualche istante ...

