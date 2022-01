"Botti vietati". Ma a Milano per festeggiare il capodanno spunta una pistola (Di sabato 1 gennaio 2022) Quattro spari consecutivi per festeggiare la mezzanotte del 2022 nella Chinatown di Milano: è polemica per il video che circola in rete Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 gennaio 2022) Quattro spari consecutivi perla mezzanotte del 2022 nella Chinatown di: è polemica per il video che circola in rete

Advertising

enpaonlus : Capodanno 2022, botti vietati a Roma: Gualtieri firma l'ordinanza - Roma : ?? A #Capodanno vietati #botti, fuochi d'artificio e petardi. Il divieto sarà in vigore dalle 00:01 del 31 dicembre… - Agenzia_Ansa : A Milano vietati i botti per il Capodanno. La misura varata del Comune ha l'obiettivo di tutelare ambiente, animal… - piergiuseppe36 : 'Botti vietati'. Ma a Milano spunta pure una pistola - cottonstars_ : RT @87miste: E a Napoli i botti sono vietati, figuriamoci se non lo fossero stati che poteva succedere. Pare di stare in guerra -