Alessandro Borghi, la scoperta della malattia: il disturbo di cui soffre da anni (Di sabato 1 gennaio 2022) Uno degli attori maggiormente apprezzati nel nostro paese Alessandro Borghi. Nel suo privato l’uomo affronta un disturbo di cui soffre da tempo. Alessandro Borghi (Getty Images)Reduce da una recente uscita nelle sale cinematografiche con il film Supereroi, Alessandro Borghi è uno degli attori più interessanti e talentuosi che abbiamo attualmente nel nostro paese. Negli ultimi tempi però ciò che indubbiamente ha reso al centro dell’attenzione mediatica Borghi è stata una confessione fatta al giornale Il Corriere della Sera. L’attore ha deciso infatti di confessare dettagli riguardanti una sindrome con cui ormai convive da tempo. Sindrome di Perthens, cos’è? La cura grazie a Filippo ... Leggi su chenews (Di sabato 1 gennaio 2022) Uno degli attori maggiormente apprezzati nel nostro paese. Nel suo privato l’uomo affronta undi cuida tempo.(Getty Images)Reduce da una recente uscita nelle sale cinematografiche con il film Supereroi,è uno degli attori più interessanti e talentuosi che abbiamo attualmente nel nostro paese. Negli ultimi tempi però ciò che indubbiamente ha reso al centro dell’attenzione mediaticaè stata una confessione fatta al giornale Il CorriereSera. L’attore ha deciso infatti di confessare dettagli riguardanti una sindrome con cui ormai convive da tempo. Sindrome di Perthens, cos’è? La cura grazie a Filippo ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Ho spoilerato come sempre durante #gfvipparty ?? Domani (martedi) alle 14.00 farò una live su IG intervistando il ca… - zazoomblog : Alessandro Borghi parla della sindrome di Tourette poi ammette: “Ci ho messo molto a fare cinema come piaceva a me”… - IsaeChia : Alessandro Borghi parla della sindrome di Tourette poi ammette: “Ci ho messo molto a fare cinema come piaceva a me”… - domitillalovato : RT @brunori27913877: @alessandro_972 @_fiorucci @borghi_claudio Sicuramente Blackrock detiene quote azionarie nelle società del riquadro bi… - Andrea60133919 : RT @brunori27913877: @alessandro_972 @_fiorucci @borghi_claudio Sicuramente Blackrock detiene quote azionarie nelle società del riquadro bi… -