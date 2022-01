2022, festa a NY nonostante il Covid ma l'Europa è costretta al rigore (Di sabato 1 gennaio 2022) A Times square, nonostante la recrudescenza della pandemia si è festeggiato l'arrivo del nuovo anno. Anche il Brasile, uno dei paesi più colpiti dal Covid, non ha rinunciato ai fuochi d'artificio e ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 gennaio 2022) A Times square,la recrudescenza della pandemia si è festeggiato l'arrivo del nuovo anno. Anche il Brasile, uno dei paesi più colpiti dal, non ha rinunciato ai fuochi d'artificio e ...

Advertising

DettoFattoRai2 : ?? Buon 2022 dalla grande famiglia di #dettofattorai a voi che ci seguite con affetto e ci scaldate con la vostra e… - repubblica : Lecce, 12enne in coma etilico per aver bevuto vodka durante la festa con gli amici: è grave [di Francesco Oliva] - Avvenire_Nei : La diretta. Festa di Maria madre di Dio, la Messa del Papa - CronacheMc : FESTA - Alle fine del 2020 aveva sconfitto il Covid. I familiari ringraziano il personale della casa di riposo di L… - MarcoMassimili6 : @_Carabinieri_ ANCHE A VOI ANGELI NOSTRI,VI HO VISTO IN GIRO MOLTISSIMO IN QUESTO PERIODO, NEI PIÙ SPERDUTI PAESI A… -