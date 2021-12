Scambia la figlia di 16 anni per un ladro, spara e la uccide (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dramma a Columbus, capitale dell’Ohio, negli Stati Uniti. Un uomo ha sparato e ucciso sua figlia di 16 anni in casa Scambiandola per un ladro. E' successo nel bel mezzo della notte: in casa è scattato l'antifurto. A quel... Leggi su today (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dramma a Columbus, capitale dell’Ohio, negli Stati Uniti. Un uomo hato e ucciso suadi 16in casandola per un. E' successo nel bel mezzo della notte: in casa è scattato l'antifurto. A quel...

