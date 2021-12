emiliodeleidi : Niente aumenti domani per i #pedaggi autostradali, tranne che per la Piacenza-Brescia. Tutto rimandato alle nuove concessioni... - davidecomunello : RT @quattroruote: #Pedaggi autostradali, nel 2022 niente aumenti e qualche #sconto --> - quattroruote : #Pedaggi autostradali, nel 2022 niente aumenti e qualche #sconto --> - TgrRaiFVG : Nel 2022 niente aumento dei pedaggi autostradali. Per il ministero gli adeguamenti vengono sospesi quando le conces… - ADM_assdemxmi : RT @varesenews: Con il nuovo anno non scatteranno aumenti nei pedaggi autostradali -

Ultime Notizie dalla rete : Pedaggi autostradali

Il 1° gennaio 2022 non scatteranno aumenti deisul 98% rete autostradale nazionale. L'unico adeguamento riguarda la tratta della A21 ... Non sono previsti aumenti anche sulle tratte...Il 1° gennaio 2022 non scatteranno aumenti deisul 98% rete autostradale nazionale. L'unico adeguamento riguarda la tratta della A21 ... Non sono previsti aumenti anche sulle tratte...Per il 98% delle società concessionarie non sono previsti ritocchi tariffari, mentre alcune società hanno rinnovato le riduzioni già previste ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.