Omicron, la corsa dei contagi: ieri 126mila. Il picco in Lombardia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alcuni numeri per spiegare quanto sta succedendo: ieri l'Italia ha sfiorato quota 127mila nuovi casi positivi, un test su 10 è risultato positivo (1.150.000 i tamponi), segnale che il... Leggi su ilmattino (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alcuni numeri per spiegare quanto sta succedendo:l'Italia ha sfiorato quota 127mila nuovi casi positivi, un test su 10 è risultato positivo (1.150.000 i tamponi), segnale che il...

Omicron, la corsa dei contagi: ieri 126mila. Il picco in Lombardia La corsa dell'epidemia in alcune regioni appare inarrestabile: Lombardia 39.152 casi in un giorno, ...che sta vivendo il Paese è che stanno diffondendosi in parallelo sia la Delta sia la Omicron, è una ...

Omicron, la corsa dei contagi: ieri 126mila. Il picco in Lombardia ilmessaggero.it Covid, Cardarelli: pronto soccorso in tilt Contagi record in città: hanno superato i 2mila nuovi casi (2.127) le nuove infezioni registrate ieri a Napoli. La variante Omicron, in base ai sequenziamenti virali effettuati al ...

Test rapidi, con omicron più probabilità di avere falsi negativi A causa delle numerose mutazioni, la variante omicron del coronavirus potrebbe dare più falsi negativi nei tets rapidi per chi ha contratto Covid-19 ...

