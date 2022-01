Nandez rischia grosso | mandato di arresto | accuse pesanti dall’ex moglie

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Si conclude nel peggiore dei modi il 2021 del calciatore Nahitan. In attesa di definire il futuro del centrocampista uruguaiano, si registra una brutta vicenda extra-calcistica.sarebbe finito nel mirino della giustizia uruguaiana per violenze domestiche, psicologiche e patrimoniali. Secondo quanto riporta Telemundo, la polizia avrebbe fatto visita nella casa del calciatore del Cagliari a Punta del Este nel distretto di Maldonado. Le forza dell’ordine non avrebbero trovato il calciatore in casa,era partito per tornare a Cagliari con il suo aereo privato. Seconda le notizie dall’estero la denuncia sarebbe arrivata, su di lui ci sarebbe undi. L'articolo CalcioWeb.