Mattarella | Sgarbi | ‘nessuna parola di speranza’

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il Presidente della Repubblica, in un discorso in cui ha interpretato come maturità il terrore di una informazione catastrofista, ha rappresentato una realtà diversa da quella che abbiamo vissuto. Era prevedibile, trattandosi di un discorso di fine mandato, volto molto più al passato che al futuro. Certo ha manifestato il grande disagio della politica nell’interpretare i confusi dati che la scienza ha diffuso in perfetta contraddizione”. Lo afferma Vittorio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vittorio, uno che conosce molto bene il Cav, conferma la sua forte tentazione quirinalizia: '...deve andare al Quirinale Coloro che apprezzano il suo lavoro sono in tutti i partiti14,...Vittorio Sgarbi ha parlato al telefono con Silvio Berlusconi per gli auguri di Natale. Il critico d'arte ha sentito un Cav determinato a giocarsi tutte le sue carte per il 'dopo' e spera ...