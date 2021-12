I fratelli de Filippo e Qui Rido io. Il teatro va in scena (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Erika Basile Sipario! È il 25 dicembre 1931, al teatro Kursaal di Napoli, la Compagnia “teatro Umoristico i De Filippo” mette in scena Natale in casa Cupiello. Peppino si allontana e abbandona le quinte. Si parte dalla fine per ritornare laddove tutto ha inizio, in un viaggio indietro nel tempo. Quando arde il fuoco sacro del talento, nulla può impedire che le fiamme divampino. Un talento incontenibile viene rappresentato nel film di Sergio Rubini I fratelli De Filippo, che, raccontando essenzialmente sei anni, dal 1925 al 1931, dalla morte di Scarpetta, quindi, alla formazione del “trio”, vuole condensare gli avvenimenti cruciali della loro giovinezza e mettere in luce anche gli elementi, che, con il tempo, li hanno portati a separarsi. La pellicola è il punto di arrivo di un ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Erika Basile Sipario! È il 25 dicembre 1931, alKursaal di Napoli, la Compagnia “Umoristico i De” mette inNatale in casa Cupiello. Peppino si allontana e abbandona le quinte. Si parte dalla fine per ritornare laddove tutto ha inizio, in un viaggio indietro nel tempo. Quando arde il fuoco sacro del talento, nulla può impedire che le fiamme divampino. Un talento incontenibile viene rappresentato nel film di Sergio Rubini IDe, che, raccontando essenzialmente sei anni, dal 1925 al 1931, dalla morte di Scarpetta, quindi, alla formazione del “trio”, vuole condensare gli avvenimenti cruciali della loro giovinezza e mettere in luce anche gli elementi, che, con il tempo, li hanno portati a separarsi. La pellicola è il punto di arrivo di un ...

