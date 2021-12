Aviaria: in Francia 600.000 polli macellati in un mese (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal primo caso di influenza Aviaria rilevato in un allevamento alla fine di novembre, in Francia sono stati macellati "da 600.000 a 650.000" polli, secondo i dati provvisori forniti dal ministero dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal primo caso di influenzarilevato in un allevamento alla fine di novembre, insono stati"da 600.000 a 650.000", secondo i dati provvisori forniti dal ministero dell'...

Advertising

GiaPettinelli : Aviaria: in Francia 600.000 polli macellati in un mese - ANSA_med : Aviaria: in Francia 600.000 polli macellati in un mese. Dati ministero dell'Agricoltura. 26 focolai negli allevamen… - iconanews : Aviaria: in Francia 600.000 polli macellati in un mese - Cassio39592131 : Aviaria: in Francia 600.000 polli macellati in un mese - oltre la pandemia ci sta passando sopra l'aviaria, in slov… - ANSA_med : Aviaria: in Francia 600.000 polli macellati in un mese -

Ultime Notizie dalla rete : Aviaria Francia Aviaria: in Francia 600.000 polli macellati in un mese Dal primo caso di influenza aviaria rilevato in un allevamento alla fine di novembre, in Francia sono stati macellati "da 600.000 a 650.000" polli, secondo i dati provvisori forniti dal ministero dell'Agricoltura. Il ministero ...

Francia: influenza aviaria, abbattuti più di 600 mila animali negli allevamenti di pollame Il 26 novembre è stato individuato il primo allevamento con casi di influenza aviaria a Warhem, nel nord della Francia.

Aviaria: in Francia 600.000 polli macellati in un mese - Europa ANSA Nuova Europa Aviaria: in Francia 600.000 polli macellati in un mese Dal primo caso di influenza aviaria rilevato in un allevamento alla fine di novembre, in Francia sono stati macellati "da 600.000 a 650.000" polli, secondo i dati provvisori forniti dal ministero dell ...

Anche i polli hanno una brutta influenza L’Italia è colpita da un’epidemia di aviaria che ha portato all’abbattimento di 9 milioni di polli. Dei 485 focolai europei, 273 nei nostri allevamenti ...

Dal primo caso di influenzarilevato in un allevamento alla fine di novembre, insono stati macellati "da 600.000 a 650.000" polli, secondo i dati provvisori forniti dal ministero dell'Agricoltura. Il ministero ...Il 26 novembre è stato individuato il primo allevamento con casi di influenzaa Warhem, nel nord dellaDal primo caso di influenza aviaria rilevato in un allevamento alla fine di novembre, in Francia sono stati macellati "da 600.000 a 650.000" polli, secondo i dati provvisori forniti dal ministero dell ...L’Italia è colpita da un’epidemia di aviaria che ha portato all’abbattimento di 9 milioni di polli. Dei 485 focolai europei, 273 nei nostri allevamenti ...