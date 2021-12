VIDEO Inter | le scuse di Lukaku e la reazione dei tifosi | “Dzeko è il mio bomber “

Advertising

EA_FIFA_Italia : Lealtà, solidarietà e resilienza hanno reso @javierzanetti un grande della storia del calcio. ???? I traguardi e i t… - Inter : ?? | #FIFA22 Lealtà, solidarietà e resilienza hanno reso @javierzanetti un grande della storia del calcio ???? I tr… - Inter : ?? | FUNNY MOMENTS Tra campo, backstage e interviste, ecco i momenti più divertenti del nostro 2021! ?? - gerardo_coco : RT @Inter: ?? | 104 GOL Ecco tutti i 104 gol segnati nel 2021 in @SerieA... Buona visione interisti ?? - Giallo585 : RT @gippu1: Renato Scarpa (1939-2021). 'Prima di tutto, mai più di cinque. Tu sei diplomato?' 'Sì' 'Mai più di quattro' (ma anche la fulm… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Inter

Sky Sport

Il mea culpa di Romelu Lukaku nei confronti dei tifosi dell'ha scatenato le reazioni dei social tra commenti e meme divertentiRomelu Lukaku nell'intervista esclusiva a Sky Sport parla della sua ex squadra: "L'deve stare al top sempre, spero che sarà così anche quest'anno"CALCIO - Intervistato in esclusiva da Sky, Romelu Lukaku torna a parlare dell'Inter: "Chiedo scusa ai tifosi dell’Inter perché la maniera in cui me ne ...Dopo le feste natalizie, l'Inter si è ritrovata oggi alla Pinetina per il primo allenamento. Ma la paura del Covid-19 imperversa, nei nerazzurri così come in ogni altro club di Serie A. Come riportato ...