(Di giovedì 30 dicembre 2021) Inizia un nuovo anno e riaprono i battenti delinvernale. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) sono pronti a raccontarlo con il consueto appuntamento di “”, al via dal 3e in onda tutte le sere (fino al 31) dal lunedì al venerdì alle ore 23 su L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Sky, dal 3 gennaio riparte “Calciomercato – L’Originale”: Inizia un nuovo anno e riaprono i battent… - CalcioFinanza : #Sky, dal 3 gennaio riparte “Calciomercato – L’Originale” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Torna 'Calciomercato – L’Originale' con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna dal 3 gennaio 2022 https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Torna 'Calciomercato – L’Originale' con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna dal 3 gennaio 2022 https://t… - calciomercato_m : SKY - Torna 'Calciomercato – L’Originale' con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna dal 3 gennaio 2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky dal

Sky Tg24

A due giornidebutto, sul canale dedicatoCinema Harry Potter , dello Speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts , che potrete seguire anche in streaming su NOW, arriva qualche altra ...Tv, cosa vedremo in tv nel 2022 su, Netflix e Rai tra film e serie Alla stessa ora, ma su Rai 2,... Festa grande, Omicron permettendo, anche su Canale 5 cheTeatro Petruzzelli di Bari offre il ...Un confronto tra i tg Rai, Mediaset e La7. Tutti i numeri dell’Osservatorio Agcm sulle Comunicazioni pubblicato il 29 dicembre. Audience tv in calo nel 2021. Nel settore televisivo a settembre scorso ...Un confronto tra i tg Rai, Mediaset e La7. Tutti i numeri dell’Osservatorio Agcm sulle Comunicazioni pubblicato il 29 dicembre. Audience tv in calo nel 2021. Nel settore televisivo a settembre scorso ...