Real Madrid, Luka Jovic positivo al Covid-19: è la seconda volta per l’attaccante (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Real Madrid, dopo i quattro casi di Covid-19 riscontrati nella giornata di ieri, deve fare i conti con una nuova positività. Questa volta si tratta dell’attaccante Luka Jovic che, per la seconda volta, è costretto a fermarsi a causa del virus. Ecco il comunicato dei Blancos: “Il Real Madrid comunica che il nostro giocatore Luka Jovic è risultato positivo al Covid-19”. IL COMUNICATO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il, dopo i quattro casi di-19 riscontrati nella giornata di ieri, deve fare i conti con una nuova positività. Questasi tratta delche, per la, è costretto a fermarsi a causa del virus. Ecco il comunicato dei Blancos: “Ilcomunica che il nostro giocatoreè risultatoal-19”. IL COMUNICATO SportFace.

Advertising

OptaPaolo : 3 - Solo il Real Madrid (2 in 41 match) ha perso meno partite dell'#Inter (3 in 43 gare) nell'anno solare 2021 nei… - DiMarzio : .@realmadrid, arriva il comunicato ufficiale: Luka #Jovic è risultato positivo al #Covid19 - sportface2016 : #Liga | #RealMadrid, Luka #Jovic positivo al #Covid19: è la seconda volta per l'attaccante - MarcoLai_23 : @MarSnaaaa @stillers1971 @TheGegenPress_ @luca_petitti @filo__b Perché infatti il Real Madrid gioca in Serie A e qu… - gianpi36590925 : RT @OptaPaolo: 3 - Solo il Real Madrid (2 in 41 match) ha perso meno partite dell'#Inter (3 in 43 gare) nell'anno solare 2021 nei maggiori… -