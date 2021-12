Incredibile dalla Cina | arriva il divieto per i calciatori!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Clamorosa decisione presa dal governo cinese riguardo il mondo del calcio. Il ministero dello Sport di Pechino ha infatti vietato i tatuaggi ai calciatori della Nazionale e ha chiesto a chi li ha di rimuoverli. La Federazione cinese aveva già imposto ai propri giocatori di coprire i tatuaggi negli ultimi anni mentre d’ora in poi non potranno proprio essere convocati giocatori tatuati. Questo il testo del comunicato di questa mattina: “I calciatori della Nazionale cinese ora hanno ilformale di farsi nuovi tatuaggi, in circostanze speciali i tatuaggi dovrebbero essere coperti durante gli allenamenti e le gare“. Rivoluzione totale dunque per il calcio e, più in generale, per lo sport del paese asiatico. Thomas Cambiaso