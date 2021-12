Advertising

ilpost : In Libano sono state sequestrati quasi 9 milioni di pasticche di captagon - MP4DavideFox : Pensiero delle 23:30: sono già passati 2 anni dalla mitologica fuga di Carlos Ghosn dal Giappone al Libano... - libano_proietti : RT @AndreaTiberio7: Napoletano medio: “Dottore, sono felice perché #Insigne, il calciatore tecnicamente più dotato della mia squadra nonché… - FartFromAmerika : RT @MagisterZatta: @EmaEuropeo @ilReazionario @rospobufo @FartFromAmerika GRANDE ORA TROTA!! ANCHIO CREMA 2/91 E POI LIBANO HAHAH ADESSO SE… - MagisterZatta : @EmaEuropeo @ilReazionario @rospobufo @FartFromAmerika GRANDE ORA TROTA!! ANCHIO CREMA 2/91 E POI LIBANO HAHAH ADES… -

Ultime Notizie dalla rete : Libano sono

Vatican News

Gli 'accordi di Abramo'l'inizio della speranza in questa direzione.'. Quali rischi implica per l'area la gravissima crisi in? 'Il caos inè una tragedia storica. Ilavrebbe ......antipodi viene oggi pronunciata contro questo movimento la cui attività si svolge tra il, la ... Negli ultimi anni, infatti, cistate molte richieste e pressioni per un allargamento al ...Mercoledì, al porto di Beirut, in Libano, la polizia di frontiera ha sequestrato un carico di quasi 9 milioni di pasticche di captagon, una droga a base ...Il pericolo numero uno per la stabilità del Medio Oriente, e non solo, è l’Iran, che «continua ad ingannare il mondo e a nascondere il carattere militare del suo ...