I “danni” del 5G | ora anche Airbus e Boeing lanciano un allarme di possibile pericolo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il segnale 5G, la velocità di trasmissioni dati mobile, continua ad essere al centro dell’attenzione e quindi delle polemiche. Dopo le numerose accuse rivolte a queste frequenze negli ultimi anni, oralae l’, le due principali aziende produttrici di aerei al mondo, alzano la voce. Boeng econtro 5g, 30/12/2021 – Computermagazine.itE’ stata infatti inviata una lettera da entrambi al Segretario dei Trasporti statunitense, Pete Buttigieg, in cui viene manifestato il timore nei confronti del sistema 5G, che, a loro modo di vedere, rischierebbe di interferire sui sistemi di navigazione degli aeroplani di linea, in particolare con i radar utili per l’altimetro, con tutti i possibili pericoli che ne possono derivare. Boeng econtro 5g, 30/12/2021 – ...

Advertising

borghi_claudio : Un classico insostituibile del fare qualcosa per sembrare che si fa qualcosa. La mascherina all'aperto. Un milione… - giankaleone : I produttori audiovisivi @APAudiovisivi giudicano positivamente decisione del governo di rivedere norme quarantena… - lastknight : L’account civetta per seguire gli invasati è un florilegio di decessi attribuiti ai vaccini. Di 105enni. Con enfise… - guidoventurini : Scusi dottoressa, se può: esiste una casistica di danni multiorgano post infezione C-d nei bambini? Il direttore de… - sca_loredana : Ma se sta facendo così tanti danni vuol dire che molti la conoscono e la seguono sta Del Bufalo ????? -

Ultime Notizie dalla rete : danni del

TGR – Rai

Portati fuori dall'abitazione, mama e figli sono stati assistiti al personale118 e portati all'ospedale di Branca per le conseguenze dell'inalazionefumo. La casa non ha subito...... enormie diversi feriti. Si sono verificati sul tratto fiorentino dell'AutostradaSole, in direzione sud, in punti diversi ed il più grave ha coinvolto ben sei auto ed un mezzo pesante. Il ...Atto vandalico a Monteprandone ai danni di un mezzo comunale che era parcheggiato presso la Delegazione di Centobuchi, in uno dei posti auto riservati. Il mezzo è stato preso di mira da un uomo, il qu ...Il danno erariale rilevato dai giudici contabili fa riferimento a episodi di falso, truffa, peculato e usurpazioni di funzioni pubbliche ...