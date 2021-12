Advertising

msn_italia : Figlia 16enne rientra a casa di notte, il papà spara e la uccide: «L'ha scambiata per un ladro» - Astrusa__ : RT @UnioneSarda: #Usa - Scambia la figlia 16enne per un ladro, prende la pistola e la uccide - ilmessaggeroit : #figlia 16enne rientra a casa di notte, il papà la uccide a fucilate: «L'ha scambiata per un ladro» - UnioneSarda : #Usa - Scambia la figlia 16enne per un ladro, prende la pistola e la uccide - VinnieVegaPF : @OrizOrizzonte @gilardisil @stefymigliori @il_laocoonte @ImKo86 @skaiwoka @AndreaBS1976 @Genomalieno @brogifra… -

Ultime Notizie dalla rete : Figlia 16enne

Il Messaggero

La richiesta di soccorso In una telefonata registrata al 911, il numero di emergenza, si sentono il padre chiedere allaferita cosa stesse facendo ed entrambi i genitori implorare alla ragazza ...Pensa che ladro stia entrando in casa passando dal garage ed allora spara. Ma uccide sul colpo ladi 16 anni. Il fatto è avvenuto nella notte di mercoledì in un sobborgo dell'Ohio, poco distante dalla capitale dello stato, Columbus. 'In ogni caso, se sei quello che sta per premere il ...Un uomo ha sparato e ucciso sua figlia di 16 anni in casa scambiandola per un ladro. Nel cuore della notte in casa è scattato il sistema d’allarme, l’uomo ha preso l’arma c ...Ha sparato e ucciso sua figlia di 16 anni, Janae Hairston, in casa scambiandola per un ladro. La tragedia è accaduta a Columbus, capitale dell'Ohio, negli Usa. L'uomo ha ...