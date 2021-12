F.De Vito: situazione rete ospedaliera Lazio è critica (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. – “Sta diventando critica la situazione della rete ospedaliera nel Lazio, in particolare a Roma. Al normale flusso di pazienti che necessitano di ricovero, si sta aggiungendo anche il numero dei malati Covid e le strutture non sembrano in grado di sopportare ulteriore carico.” “Non è possibile leggere sugli organi di stampa di cittadini in attesa di ricovero da oltre 24 ore e che il loro numero sia addirittura tale da poter riempire un intero nosocomio di vaste proporzioni.” “Questa criticità si ripercuote anche sul servizio di soccorso tramite ambulanze poiché non essendo possibile liberare la barella con la quale arriva il paziente, per carenza di lettighe all’interno del nosocomio, viene di fatto impedito al mezzo di tornare in circoLazione in caso di nuove emergenze”. ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. – “Sta diventandoladellanel, in particolare a Roma. Al normale flusso di pazienti che necessitano di ricovero, si sta aggiungendo anche il numero dei malati Covid e le strutture non sembrano in grado di sopportare ulteriore carico.” “Non è possibile leggere sugli organi di stampa di cittadini in attesa di ricovero da oltre 24 ore e che il loro numero sia addirittura tale da poter riempire un intero nosocomio di vaste proporzioni.” “Questa criticità si ripercuote anche sul servizio di soccorso tramite ambulanze poiché non essendo possibile liberare la barella con la quale arriva il paziente, per carenza di lettighe all’interno del nosocomio, viene di fatto impedito al mezzo di tornare in circone in caso di nuove emergenze”. ...

