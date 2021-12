Con il Pnrr parte l’infornata di dirigenti e stipendi al rialzo nei ministeri

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Dalla creazione di nuove figure dirigenziali all’aumento deglidei dipendenti. Il decreto Recovery plan, approvato nei giorni scorsi alla Camera, è stato un piatto ricco per i, che hanno infilato una serie di misure ad hoc. Il Mef ha fatto incetta di risorse da destinare alla Ragioneria generale dello Stato, oggi affidata a Biagio Mazzotta. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, l’istituzione di figure dirigenziali di rilievo per una spesa complessiva di 598mila euro l’anno. E non solo: sempre al dicastero guidato da Daniele Franco è stata ideata l’istituzione di una specifica unità di missione, ancora una volta presso la Ragioneria, per monitorare la spesa. L’esborso? Un tetto massimo di 571mila euro da suddividere trae personale necessario al completamento del team. Un paradosso quello dell’aumento ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Nel PNRR abbiamo dedicato al contrasto alla povertà estrema quasi mezzo miliardo di euro con due progetti. Un inves… - pdnetwork : Il Fondo #imprenditoriafemminile, per cui ci siamo spesi, è stato integrato con 400milioni delle risorse #PNRR. L’o… - silvia_sb_ : O forse, alla luce della situazione sanitaria, economica e sociale, con la parte difficile del PNRR che deve ancora… - NeoOdisseo : @matteosalvinimi Parliamo del fallimento della tua proposta sull esonero dei contributi alle p iva che è stato sman… - Since_in_1981 : @Monica73774598 Io lo avevo detto. Ah, un'altra cosa. Con conte forse qualche soldino al sud del PNRR ci arrivava,… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Pnrr

Lo Stato, che ha già messo a disposizione della ricostruzione del Centro Italia 14 miliardi di euro, e 1,8 miliardiil Fondo complementare alper lo sviluppo economico, sta facendo in pieno ...... che, affiancato dagli assessori Vincenzo Cotugno, Vincenzo Niro e Nicola Cavaliere (Filomena ... l'anno della "tempesta perfetta" , come lo ha definito il governatore, in cui tra fondi dele ...Nei dossier Uncem realizzati negli ultimi mesi sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ampio spazio è stato dedicato ai "Piani urbani integrati" con il quale le Città Metropolitane del Paese, in ...“Spero che il 2022 sia l'anno in cui si posi il primo mattone del nuovo ospedale di Terni”. E' l'auspicio di Marco Coccetta, segretario regionale di Cimo Umbria, il ...