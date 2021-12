Violenza sulle donne, Giuliano: Più reati significa più denunce, maggiore fiducia nelle istituzioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “L’aumento dei dati per i reati contro le cosiddette fasce deboli, che io preferisco definire vittime vulnerabili, deve essere salutato con favore, perché significa che c’è un aumento delle denunce”. Lo ha detto il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, commentando i dati sui reati commessi a Napoli e provincia nel corso del 2021 in occasione della conferenza stampa di fine anno. “Il vero problema di questi reati – ha spiegato il questore – è nello spaventoso sommerso di violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia, una grande cifra di reati di cui non abbiamo mai notizia. Credo che l’emersione di questi reati non debba essere salutata con sfavore perché significa che le vittime di questi reati, perlomeno una parte ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “L’aumento dei dati per icontro le cosiddette fasce deboli, che io preferisco definire vittime vulnerabili, deve essere salutato con favore, perchéche c’è un aumento delle”. Lo ha detto il questore di Napoli, Alessandro, commentando i dati suicommessi a Napoli e provincia nel corso del 2021 in occasione della conferenza stampa di fine anno. “Il vero problema di questi– ha spiegato il questore – è nello spaventoso sommerso di violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia, una grande cifra didi cui non abbiamo mai notizia. Credo che l’emersione di questinon debba essere salutata con sfavore perchéche le vittime di questi, perlomeno una parte ...

