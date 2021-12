Udinese | ufficiale la rescissione di Teodorczyk | il comunicato

Advertising

CalcioNews24 : L'#Udinese rescinde il contratto con l'attaccante ?? - 777PARTENERS : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Lukasz Teodorczyk e l'Udinese si dicono addio. Risoluzione consensuale - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Lukasz Teodorczyk e l'Udinese si dicono addio. Risoluzione consensuale - infoitsport : UFFICIALE, Udinese-Salernitana non si giocherà: cosa succede nelle leghe fantacalcio - MilanWorldForum : Beto Milan: la posizione ufficiale dell’Udinese. Le news QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese ufficiale

In una nota, l'ha comunicato di avere risolto il contratto che legava l'attaccante polacco Lukasz Teodorczyk al club friulano. Decisione consensuale da parte del giocatore e della società ...Commenta per primo Lukasz Teodorczyk lascia l', il comunicato del club friulano:Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Lukasz Teodorczyk. Il Club augura al calciatore le migliori fortune professionali.Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, un giocatore bianconero avrebbe ricevuto una proposta del tutto inaspettata. Può partire ...In una nota ufficiale, l’Udinese ha comunicato di avere risolto il contratto che legava l’attaccante polacco Lukasz Teodorczyk al club friulano. Decisione consensuale da parte del giocatore e della so ...