Sequestra e tenta di violentare ex | arrestato lungo l' A1

Con la scusa di volerle consegnare il regalo di Natale ha convinto la sua ex a salire a bordo della sua auto e l'ha sequestrata, poi ha tentato di violentarla lungo il viaggio, prima di venire arrestato dalla Polizia ad Orvieto. L'uomo è stato fermato ad Orvieto: ha anche picchiato la ragazza dopo che questa è riuscita ad evitare l'approccio.