LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: in gara i maschi, De Fabiani sul percorso. Kerttu Niskanen vittoriosa tra le donne (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:24 Sale De Fabiani al km 2.4! 7’02?7 per lui, al momento è terzo dietro i due tedeschi. Salvadori 14’53?4 al km 5.8. 15:23 2’33?7 per Melnichenko agli 800 metri mentre parte Iivo Niskanen. Visto l’esito della gara femminile, c’è possibilità di una doppietta quest’oggi. 15:22 Mentre parte Dario Cologna, 15’04?4 per Ventura al km 5.8. Tra poco De Fabiani al 2.4. 15:20 Salvadori 10’43?4 al km 3.7. 15:19 De Fabiani con lo stesso tempo di Salvadori agli 800 metri, 2’54?3. 15:18 10’51?5 per Ventura al km 3.7. 15:17 Intanto parte Francesco De Fabiani. 15:17 Subito arriva il sorpasso di Brugger, 6’58?9 davanti al connazionale Moch staccato di 1?2. 15:16 Continua a sembrare buona la performance di Salvadori, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:24 Sale Deal km 2.4! 7’02?7 per lui, al momento è terzo dietro i due tedeschi. Salvadori 14’53?4 al km 5.8. 15:23 2’33?7 per Melnichenko agli 800 metri mentre parte Iivo. Visto l’esito dellafemminile, c’è possibilità di una doppietta quest’oggi. 15:22 Mentre parte Dario Cologna, 15’04?4 per Ventura al km 5.8. Tra poco Deal 2.4. 15:20 Salvadori 10’43?4 al km 3.7. 15:19 Decon lo stesso tempo di Salvadori agli 800 metri, 2’54?3. 15:18 10’51?5 per Ventura al km 3.7. 15:17 Intanto parte Francesco De. 15:17 Subito arriva il sorpasso di Brugger, 6’58?9 davanti al connazionale Moch staccato di 1?2. 15:16 Continua a sembrare buona la performance di Salvadori, che ...

