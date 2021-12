Incinta e con una bimba piccola vaga per la stazione di Bari: interviene la Polizia con un bellissimo gesto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Arriva da Bari una storia di solidarietà nei confronti di una donna in difficoltà, soccorsa assieme alla figlia dagli agenti della Polizia ferroviaria. La sua storia è stata ripresa dai quotidiani locali e sembra per ora, aver avuto se non un lieto fine quantomeno una pausa da un difficile capitolo. Mamma Incinta e con una figlia in difficoltà in stazione: la Polizia paga l’hotel Secondo quanto riferisce la sezione pugliese della Gazzetta del Sud, tutto è accaduto ieri sera – martedì 28 dicembre 2022 – alla stazione di Bari. Qui gli agenti della PolFer avrebbero trovato una donna Incinta e con lei una bambina di due anni nel passeggino in cerca di riparo dal freddo. In difficoltà, è stata soccorsa e la storia che ha raccontato sarebbe drammatica: ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Arriva dauna storia di solidarietà nei confronti di una donna in difficoltà, soccorsa assieme alla figlia dagli agenti dellaferroviaria. La sua storia è stata ripresa dai quotidiani locali e sembra per ora, aver avuto se non un lieto fine quantomeno una pausa da un difficile capitolo. Mammae con una figlia in difficoltà in: lapaga l’hotel Secondo quanto riferisce la sezione pugliese della Gazzetta del Sud, tutto è accaduto ieri sera – martedì 28 dicembre 2022 – alladi. Qui gli agenti della PolFer avrebbero trovato una donnae con lei una bambina di due anni nel passeggino in cerca di riparo dal freddo. In difficoltà, è stata soccorsa e la storia che ha raccontato sarebbe drammatica: ...

SeaWatchItaly : ?? 4 persone sono state evacuate stanotte da #SeaWatch3: una giovane donna incinta, sua sorella minorenne, un uomo c… - MediasetTgcom24 : Bari, incinta e con una figlia di due anni vaga nella stazione in cerca di riparo per la notte: la polizia paga l'h… - emergenzavvf : Due persone salvate, tra cui una donna incinta, ed evacuati con l’autoscala alcuni condomini bloccati nelle proprie… - _blauregen : Mio padre che mi ricorda che mia madre alla mia età, 23 anni, già era sposata ed incinta di me come se fosse una gr… - Marlin29249739 : @rokko50 Come se io dicessi a una ragazza,devi fare sesso con me senza precauzioni,se rimani incinta sono problemi tuoi.Teste di cazzo. -