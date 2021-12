In auto con la droga. Arrestato 48enne (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I Carabinieri della Stazione di Settecamini, nei giorni scorsi, hanno Arrestato un 48enne di Guidonia Montecelio, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I Carabinieri hanno fermato l’uomo, in transito a bordo di un’autovettura, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Bonaiuti, in piena notte. A seguito di una verifica sul veicolo, i militari hanno trovato 3 kg di hashish, 290 g di cocaina, alcune dosi di marijuana e 360 euro.La successiva perquisizione a casa dell’uomo ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 14 kg di hashish, 150 g di cocaina e un bilancino di precisione. L’Arrestato è stato dapprima sottoposto agli arresti domiciliari e nel corso del rito per direttissima tenutosi difronte al Tribunale di Roma in composizione monocratica, ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I Carabinieri della Stazione di Settecamini, nei giorni scorsi, hannoundi Guidonia Montecelio, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I Carabinieri hanno fermato l’uomo, in transito a bordo di un’vettura, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Bonaiuti, in piena notte. A seguito di una verifica sul veicolo, i militari hanno trovato 3 kg di hashish, 290 g di cocaina, alcune dosi di marijuana e 360 euro.La successiva perquisizione a casa dell’uomo ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 14 kg di hashish, 150 g di cocaina e un bilancino di precisione. L’è stato dapprima sottoposto agli arresti domiciliari e nel corso del rito per direttissima tenutosi difronte al Tribunale di Roma in composizione monocratica, ...

