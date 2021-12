Domenica In, Mara Venier torna in onda dopo lo stop di Santo Stefano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) dopo una pausa forzata, Mara Venier è pronta a tornare in onda con Domenica In per la gioia dei suoi telespettatori e dei suoi sostenitori. Stanno, quindi, per tornare anche le profonde interviste della conduttrice e gli spazi di informazione e di approfondimento. Ad annunciarlo, al settimo cielo, proprio lei attraverso il suo profilo su Instagram. Domenica In, stop forzato per Mara Venier Mara Venier si è sempre dimostrata instancabile. Non si è mai fermata, neanche di fronte agli ostacoli più alti: incidenti, problemi di salute e condizioni precarie, pur mettendola in grande difficoltà, non sono mai riusciti ad allontanarla dai suoi telespettatori. La scorsa ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 dicembre 2021)una pausa forzata,è pronta are inconIn per la gioia dei suoi telespettatori e dei suoi sostenitori. Stanno, quindi, perre anche le profonde interviste della conduttrice e gli spazi di informazione e di approfondimento. Ad annunciarlo, al settimo cielo, proprio lei attraverso il suo profilo su Instagram.In,forzato persi è sempre dimostrata instancabile. Non si è mai fermata, neanche di fronte agli ostacoli più alti: incidenti, problemi di salute e condizioni precarie, pur mettendola in grande difficoltà, non sono mai riusciti ad allontanarla dai suoi telespettatori. La scorsa ...

Advertising

franzisksksk : il sabato sera hyunjin a ballando con le stelle con Milli Carlucci sunbaenim e la domenica Felix Jeongin e Seungmin… - Angelapalmas2 : RT @ilvoloversinte: I tre ragazzi de @ilvolo ospiti nella puntata di Santo Stefano di Domenica In con Mara Venier. I tre ragazzi, accompag… - LucaP98107098 : @SalvoImprevist Numeroni assurdi per la Domenica di Mara Venier - marilenagasbar1 : - Antoman56920192 : @miportialmare O il prossimo anno al posto di Mara a Domenica in?????? -