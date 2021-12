Avete mai visto la reggia di Carlo e Camilla: una residenza delle favole (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Conoscete la casa di Carlo e Camilla? Ecco dove si trova e come è fatta. Si tratta di una residenza da sogno. Il Principe Carlo d’Inghilterra e la Duchessa di Cornovaglia hanno a disposizione molte dimore per trascorrere le loro giornate. I due si sono conosciuti molti anni fa, ma hanno ufficializzato la loro relazione solo molti anni dopo. Il Principe è stato legato sentimentalmente a Lady Diana da cui ha avuto due figli, William e Harry. Il Principe Carlo e Camilla – Getty ImagesIn particolare, la coppia ama stare a Highgrove house, che il Principe acquistò da giovane e dove hanno vissuto Diana con William e Harry da piccoli. Ma vediamo nel dettaglio come è fatta la casa. Highgrove house: ecco come è fatta la dimora di Carlo e ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Conoscete la casa di? Ecco dove si trova e come è fatta. Si tratta di unada sogno. Il Principed’Inghilterra e la Duchessa di Cornovaglia hanno a disposizione molte dimore per trascorrere le loro giornate. I due si sono conosciuti molti anni fa, ma hanno ufficializzato la loro relazione solo molti anni dopo. Il Principe è stato legato sentimentalmente a Lady Diana da cui ha avuto due figli, William e Harry. Il Principe– Getty ImagesIn particolare, la coppia ama stare a Highgrove house, che il Principe acquistò da giovane e dove hanno vissuto Diana con William e Harry da piccoli. Ma vediamo nel dettaglio come è fatta la casa. Highgrove house: ecco come è fatta la dimora die ...

