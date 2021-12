Adriano Celentano una furia contro i talk show: “Voi avete …” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adriano Celentano in questi anni si è esposto tanto per delle tematiche di dominio pubblico ed anche di grande importanza. In alcune occasioni ha catturato a se polemiche e critiche, in altri casi invece è stato gratificato soprattutto sui social network. Ebbene, in questi giorni sembra che Adriano Celentano si sia mostrato ancora più agguerrito del solito. Adriano Celentano polemico contro conduttori e programmi che parlano di vaccini Sembra che abbia in qualche modo scatenato una vera e propria polemica contro Enrico Mentana. In realtà, pare che il Molleggiato ce l’avesse con tutti i conduttori televisivi che in questi mesi hanno dimostrato una sorta di intransigenza contro i no vax. Adriano ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 29 dicembre 2021)in questi anni si è esposto tanto per delle tematiche di dominio pubblico ed anche di grande importanza. In alcune occasioni ha catturato a se polemiche e critiche, in altri casi invece è stato gratificato soprattutto sui social network. Ebbene, in questi giorni sembra chesi sia mostrato ancora più agguerrito del solito.polemicoconduttori e programmi che parlano di vaccini Sembra che abbia in qualche modo scatenato una vera e propria polemicaEnrico Mentana. In realtà, pare che il Molleggiato ce l’avesse con tutti i conduttori televisivi che in questi mesi hanno dimostrato una sorta di intransigenzai no vax....

