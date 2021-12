“Non ti azzardare”. Caos al GF Vip, Alessandro a muso duro contro Gianmaria (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche nella puntata del 27 dicembre non sono mancati momenti di alta tensione al ‘GF Vip’. In un precedente articolo vi abbiamo raccontato delle lacrime di Manila Nazzaro, che non è riuscita proprio a sopportare alcune brutte parole di Clarissa Selassié nei suoi confronti. Ma durante l’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini è stato tempo di scontro anche tra due vipponi, ovvero Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano. Con il secondo decisamente molto arrabbiato. A proposito di Alessandro Basciano, è stato colpito da un grave lutto nei giorni scorsi con la perdita del nonno. Informato dalla redazione del programma, il gieffino ha commentato così la bruttissima notizia: “Ragazzi gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche nella puntata del 27 dicembre non sono mancati momenti di alta tensione al ‘GF Vip’. In un precedente articolo vi abbiamo raccontato delle lacrime di Manila Nazzaro, che non è riuscita proprio a sopportare alcune brutte parole di Clarissa Selassié nei suoi confronti. Ma durante l’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini è stato tempo di sanche tra due vipponi, ovveroAntinolfi eBasciano. Con il secondo decisamente molto arrabbiato. A proposito diBasciano, è stato colpito da un grave lutto nei giorni scorsi con la perdita del nonno. Informato dalla redazione del programma, il gieffino ha commentato così la bruttissima notizia: “Ragazzi gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. ...

Advertising

Andunellakat : RT @wilmington_girl: @BELLIPRODUCTION Non ci frega nulla di quello che sei tu!Abbiamo visto le tue manipolazioni e il tuo doppiogioco!Tu e… - wilmington_girl : @BELLIPRODUCTION Non ci frega nulla di quello che sei tu!Abbiamo visto le tue manipolazioni e il tuo doppiogioco!Tu… - T_Belz : @Beatric45748667 @LelloPani Non ti azzardare nemmeno ad accostare il nome di Giulia e Pier a quegli sfigati morti d… - Elisa60388018 : RT @wilmington_girl: @BELLIPRODUCTION ti colleghi x dire che metti un punto e hai passato 15 giorni sui social a fare riferimenti su Soleil… - wilmington_girl : @BELLIPRODUCTION ti colleghi x dire che metti un punto e hai passato 15 giorni sui social a fare riferimenti su Sol… -