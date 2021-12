Netflix, tutte le novità di gennaio 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) Netflix annuncia tutte le novità in arrivo a gennaio 2022. Film, serie tv e parecchi nuovi arrivi: ecco la lista completa. Netflix, il catalogo di gennaio 2022 Film, serie tv e nuovi arrivi sulla piattaforma streaming Netflix a partire da gennaio 2022. Tra le novità in elenco Incastrati, la serie di Ficarra & Picone in uscita l’1 gennaio. E ancora, sempre a Capodanno, la dodicesima stagione dell’amatissima serie The Big Bang Theory . Di seguito, ecco tutta la lista completa: 1 gennaio 2022: Incastrati (serie originale, stagione 1) Manifest (serie, stagioni 1-3) The Big Bang Theory (serie, stagione 12) The Good ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 dicembre 2021)annuncialein arrivo a. Film, serie tv e parecchi nuovi arrivi: ecco la lista completa., il catalogo diFilm, serie tv e nuovi arrivi sulla piattaforma streaminga partire da. Tra lein elenco Incastrati, la serie di Ficarra & Picone in uscita l’1. E ancora, sempre a Capodanno, la dodicesima stagione dell’amatissima serie The Big Bang Theory . Di seguito, ecco tutta la lista completa: 1: Incastrati (serie originale, stagione 1) Manifest (serie, stagioni 1-3) The Big Bang Theory (serie, stagione 12) The Good ...

Advertising

alittlesnowhite : frustrata dal fatto che mia mamma non mi ridà l’accesso a netflix perchè “se ti vuoi guardare dei film guardali con… - ParliamoDiNews : Netflix, tutte le novità in arrivo a gennaio 2022! | Isa e Chia #netflix #novità #arrivo #gennaio #chia - xyzvaleria : RT @elliebrix: queste serie rai>>> tutte le altre serie di netflix - mobileworld_it : Tutte le serie e i film che lasceranno Netflix il 31 dicembre prossimo - zazoomblog : Netflix tutte le novità in arrivo a gennaio 2022! - #Netflix #tutte #novità #arrivo -