Manovra, esame lampo alla Camera tra le polemiche. Ecco le misure (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il governo pone la questione di fiducia alla Camera sulla legge di bilancio lasciando a Montecitorio una seconda lettura solo formale per rispettare il termine del 31 dicembre per la pubblicazione della Manovra ed evitare di arrivare all'esercizio provvisorio. Le operazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo alla Camera sulla legge di bilancio inizieranno con la prima chiama oggi alle 18.57. L'avvio delle dichiarazioni di voto in Aula è fissato per le 17.15. Dopo il voto di fiducia si proseguirà con l'esame degli ordini del giorno. Previsto il prosieguo dei lavori dalle 9 di domani, giovedì 30.Un esame lampo che ha creato non pochi mal di pancia, e non solo nell'opposizione dopo una prima lettura molto rapida al Senato. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il governo pone la questione di fiduciasulla legge di bilancio lasciando a Montecitorio una seconda lettura solo formale per rispettare il termine del 31 dicembre per la pubblicazione dellaed evitare di arrivare all'esercizio provvisorio. Le operazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governosulla legge di bilancio inizieranno con la prima chiama oggi alle 18.57. L'avvio delle dichiarazioni di voto in Aula è fissato per le 17.15. Dopo il voto di fiducia si proseguirà con l'degli ordini del giorno. Previsto il prosieguo dei lavori dalle 9 di domani, giovedì 30.Unche ha creato non pochi mal di pancia, e non solo nell'opposizione dopo una prima lettura molto rapida al Senato. ...

petergomezblog : Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l’esame. Quella delle Finanze non si esprime per protesta:… - Radiopescara : La manovra all'esame dell'aula di Montecitorio - gipscli : #Manovra Arrivata oggi in aula alla Camera sarà approvata domani con ennesimo voto fiducia e giovedì sul testo Non… - Adriano48R : RT @ElioLannutti: Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l'esame. La Finanze non si esprime per protesta: d'accordo tutta… - sibilla75 : Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l'esame. Pure Italia viva ha protestato! -