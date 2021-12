Del Vecchio | il mondo della finanza nazionale è fragile | abbattere i muri

(Di martedì 28 dicembre 2021) "Dobbiamo iniziare ade a creare campioni prima nazionali e poi europei, per competere alla pari con i colossi internazionali. Serve un'ottica da imprenditori più che da finanzieri. I ...

A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di EssilorLuxottica, Leonardo, azionista di Generali, Mediobanca e Unicredit. "Il mondo della finanza nazionale purtroppo è ......padre a un marito: comincia così il romanzo d'esordio della scrittrice nigeriana: "Ho voluto che parlasse un inglese sgrammaticato, in lei si riflette ancora la storia di tante ragazze...L'operazione di salvataggio del Fatebenefratelli, lo storico ospedale romano dell'Isola Tiberina, è partita e avrà un ruolo da protagonista l'imprenditore di Agordo ...(Teleborsa) - "Dobbiamo iniziare ad abbattere i muri e a creare campioni prima nazionali e poi europei, per competere alla pari con i colossi internazionali. Serve un'ottica da imprenditori più ...