Onde scolpite dall' effetto brushing | ombretto glitter multicolor Per un Capodanno top in ogni caso

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il look per le feste 2021? Per Vanessa Hudgens la fine dell’anno si ispira alle grandi disco queen del passato. Con un make up sparkling e colorato ottimo per farsi notare sul red carpet, ma anche per rendere un po’ più speciali gli auguri di. Natale 2021: tutte le collezioni trucco guarda le foto Vanessa Hudgens con il trucco disco-chic anni ’70 Il long dress di Ronny Kobo è in tessuto lamé verde glaciale, gli orecchini pendenti extra lunga risplendono di lampi dorati. Vanessa Hudgens sceglie un look in puro stile Seventies per il red carpet dell’evento Los Angeles Mission. ...