Omicron | Pregliasco | “non siamo al picco | dopo le feste 100mila casi”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) . L’Italia potrebbe raggiungere i contagi degli altri Paesi Fabrizio, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, in una recente intervista ad Affaritaliani.it ha parlato dei contagi dovuti alla variante: “Nonancora arrivati aldi questa nuova ondata, che presumibilmente si raggiungeràle. Dobbiamo scavallare l’inverno”. “Potremmo arrivare – dice-, come nelle altre nazioni, a circaal giorno di positivi. L’Inghilterra pare aver già scavallato ile la Francia lo sta vivendo in questi giorni. Gli spostamenti per le, i baci, gli abbracci e poi la riapertura delle scuole il 10 gennaio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Pregliasco

Leggi Anche, lo studio dell'Imperial College: 'Reinfetta 5,4 volte più di Delta. Protezione ... L'importanza della terza dose è sottolineata anche da Fabrizio, virologo e professore ......membro del CTS della Lombardia e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano parlando il continuo incremento di casi covid in Italia spinto soprattutto della variante...Un anno fa celebravamo l’arrivo in Italia dei primi tir carichi di vaccini (Pfizer-BioNTech) e le prime inoculazioni allo Spallanzani di Roma. In un periodo in cui tutta Italia era in zona rossa, i va ...Variante Omicron, il piano di Figliuolo per fronteggiare i contagi: screening nelle scuole e vaccinazioni per gli indecisi con Novavax ...