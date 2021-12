“Non sarà lui a condurre”: pazzesco Amadeus, decisione che stravolge tutti i piani (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il conduttore Amadeus ha deciso di cambiare i suoi piani in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo: ecco cosa sta succedendo Il conduttore Amadeus (screenshot RaiPlay)I primi di febbraio andrà in onda la nuova edizione del Festival di Sanremo con ancora molti dubbi da sciogliere. In queste ore è emerso anche un nuovo retroscena ovvero la possibile esclusione di Tommaso Paradiso dal ruolo di co-conduttore. L’ex voce dei The Giornalisti si va ad aggiungere ai nomi di Alessia Marcuzzi, Elettra Lamborghini ed Elisa Isoardi, precedentemente scartati. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Claudio Amendola e la novità improvvisa: davvero un brutto colpo per lui Questa ennesima esclusione ha subito scatenato la corsa al prossimo candidato per un ruolo molto importante. Nelle precedenti due edizioni del Festival affidate ad ... Leggi su specialmag (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il conduttoreha deciso di cambiare i suoiin vista della prossima edizione del Festival di Sanremo: ecco cosa sta succedendo Il conduttore(screenshot RaiPlay)I primi di febbraio andrà in onda la nuova edizione del Festival di Sanremo con ancora molti dubbi da sciogliere. In queste ore è emerso anche un nuovo retroscena ovvero la possibile esclusione di Tommaso Paradiso dal ruolo di co-conduttore. L’ex voce dei The Giornalisti si va ad aggiungere ai nomi di Alessia Marcuzzi, Elettra Lamborghini ed Elisa Isoardi, precedentemente scartati. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Claudio Amendola e la novità improvvisa: davvero un brutto colpo per lui Questa ennesima esclusione ha subito scatenato la corsa al prossimo candidato per un ruolo molto importante. Nelle precedenti due edizioni del Festival affidate ad ...

