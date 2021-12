Molise, dal 1 gennaio rimane solo un medico abortista in tutta la Regione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal prossimo 1° gennaio in Molise il rispetto della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza sarà garantito da un unico medico: Michele Mariano, medico abortista, andrà in pensione dopo aver rinviato già due volte la data del suo pensionamento. Lo scorso aprile l’azienda sanitaria del Molise (Asrem) ha bandito un concorso per trovare nuovi medici non obiettori ma la prova scritta è andata deserta: “Nessuno dei candidati ammessi al concorso si è presentato a sostenere la prova scritta” si legge sul verbale redatto dalla Commissione esaminatrice Asrem il 26 novembre. Dal 1° gennaio 2022, quindi, la dottoressa Giovanna Gerardi si troverà a gestire da sola le interruzioni volontarie di gravidanza, unico medico abortista in ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal prossimo 1°inil rispetto della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza sarà garantito da un unico: Michele Mariano,, andrà in pensione dopo aver rinviato già due volte la data del suo pensionamento. Lo scorso aprile l’azienda sanitaria del(Asrem) ha bandito un concorso per trovare nuovi medici non obiettori ma la prova scritta è andata deserta: “Nessuno dei candidati ammessi al concorso si è presentato a sostenere la prova scritta” si legge sul verbale redatto dalla Commissione esaminatrice Asrem il 26 novembre. Dal 1°2022, quindi, la dottoressa Giovanna Gerardi si troverà a gestire da sola le interruzioni volontarie di gravidanza, unicoin ...

