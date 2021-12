La regina Elisabetta e il macabro progetto | l’intruso a Windsor «voleva ucciderla»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dall’Inghilterra arriva un inquietante retroscena: il ragazzo che ha provato a entrare nella tenuta reale il giorno di Natale, avrebbe diffuso una clip sul web in cui - mascherato ed armato di balestra - affermava di voler assassinare Sua Maestà per «vendetta»

Advertising

SkyTG24 : Un messaggio di auguri insolitamente personale quello che la Regina Elisabetta ha rivolto al Regno Unito per questo… - FQMagazineit : “Voglio assassinare la regina Elisabetta. Il mio nome era Jaswant Singh Chail, ora è Darth Jones”: il video del 19e… - ParliamoDiNews : Regina Elisabetta, `come voglio ammazzarla`. Il video-choc: un drammatico sospetto sull`identità del folle – Libero… - monarchico : #Carlo e #Camilla alla #messa di #Natale senza la #regina #Elisabetta #queen #christmas #monarchia #monarchy… - delittodic0gne : la nuova moda è mettersi un titolo di studi a caso prendendo ispirazione dal dibattito pubblico mo nella mia bio scrivo regina elisabetta -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

... a cominciare dalla motivazione di un gesto così eclatante: uccidere la, ritenuta simbolo del passato coloniale in India. La spilla, l'abito, il tributo: il discorso "personale" ...Paura per la. Dopo l'assalto nei giardini di Windsor di un 19enne armato, spunta un video di minacce. Nel filmato si vede un uomo mascherato, armato di balestra, che minaccia di ' assassinare la ...Le celebrities a Natale hanno scelto un abbigliamento comodo, perfetto per la casa, ma senza rinunciare a un tocco originale ...Emergono retroscena spaventosi sul 19enne che lo scorso 25 dicembre è riuscito a intrufolarsi nel Castello di Windsor ...