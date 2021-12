Giallo di Natale a Monterotondo: trovato il cadavere di un uomo, si indaga per omicidio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Monterotondo. E’ stato trovato il giorno di Natale senza vita in un campo incolto della zona. La vittima è un cittadino di nazionalità romena di 57 anni deceduto per cause ancora in fase di accertamento. A dare l’allarme è stato un volontario che stava portando il pranzo al clochard: l’uomo, alla vista del corpo, ha immediatamente allertato il NUE. Sul caso, su indicazione della Procura di Tivoli, indagano ora i Carabinieri che stanno cercando di far luce su quanto accaduto. Da quanto emerso sinora nessuna pista sarebbe stata esclusa dagli inquirenti compresa quella dell’omicidio dato che sul corpo della vittima, come scrive Repubblica, a seguito dell’autopsia sono state riscontrate diverse ferite. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021). E’ statoil giorno disenza vita in un campo incolto della zona. La vittima è un cittadino di nazionalità romena di 57 anni deceduto per cause ancora in fase di accertamento. A dare l’allarme è stato un volontario che stava portando il pranzo al clochard: l’, alla vista del corpo, ha immediatamente allertato il NUE. Sul caso, su indicazione della Procura di Tivoli,no ora i Carabinieri che stanno cercando di far luce su quanto accaduto. Da quanto emerso sinora nessuna pista sarebbe stata esclusa dagli inquirenti compresa quella dell’dato che sul corpo della vittima, come scrive Repubblica, a seguito dell’autopsia sono state riscontrate diverse ferite. su Il Corriere della Città.

