Ghostbusters: Legacy, Logan Kim e il "disgustoso ectoplasma" che ha dovuto mangiare sul set (Di lunedì 27 dicembre 2021) Logan Kim, l'interprete di Podcast in Ghostbusters: Legacy, ha recentemente parlato del disgustoso ectoplasma che ha dovuto mangiare sul set del terzo film dell'omonima serie. La giovane star Logan Kim, durante la realizzazione di Ghostbusters: Legacy, ha dovuto imparare a proprie spese quanto possa essere disgustoso il lavoro dell'attore: l'interprete di Podcast ha dovuto mangiare un orribile ectoplasma sul set della pellicola. Il giovane attore, recentemente intervistato da Entertainment Weekly assieme ai suoi co-protagonisti e al regista Jason Reitman, ha parlato delle peggiori cose che è stato costretto a mangiare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)Kim, l'interprete di Podcast in, ha recentemente parlato delche hasul set del terzo film dell'omonima serie. La giovane starKim, durante la realizzazione di, haimparare a proprie spese quanto possa essereil lavoro dell'attore: l'interprete di Podcast haun orribilesul set della pellicola. Il giovane attore, recentemente intervistato da Entertainment Weekly assieme ai suoi co-protagonisti e al regista Jason Reitman, ha parlato delle peggiori cose che è stato costretto a...

