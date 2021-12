Caos Polonia, Paulo Sousa ancora nel mirino (Di lunedì 27 dicembre 2021) VARSAVIA (Polonia) - Non si placano le polemiche sulla richiesta di Paulo Sousa di rescindere il suo contratto da commissario tecnico della Polonia . La federcalcio polacca ha già rifiutato di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 dicembre 2021) VARSAVIA () - Non si placano le polemiche sulla richiesta didi rescindere il suo contratto da commissario tecnico della. La federcalcio polacca ha già rifiutato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos Polonia Caos Polonia, Paulo Sousa ancora nel mirino VARSAVIA (POLONIA) - Non si placano le polemiche sulla richiesta di Paulo Sousa di rescindere il suo contratto da commissario tecnico della Polonia . La federcalcio polacca ha già rifiutato di liberare il portoghese, visto anche che tra pochi mesi la nazionale biancorossa sarà impegnata negli spareggi per qualificarsi al Mondiale in ...

