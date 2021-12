Calcio, Gaudiano (M5s): “Tutti in campo per salvare la Salernitana” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – “Faccio un appello a tutte le Istituzioni della città di Salerno e non solo per salvare la Salernitana. Lo rivolgo a Tutti, contro personalismi e speculazioni finanziarie, ma solo nell’interesse esclusivo della città e dei tifosi. Criticità di carattere legale e burocratico rischiano di inficiare un risultato sportivo conquistato sul campo. Non possiamo permettere un arretramento”. «È stata una grande gioia rivedere la “US Salernitana 1919” tornare in serie A dopo più di 23 anni. Un’emozione, un orgoglio per Tutti noi: cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, imprese. Una gioia fortissima la promozione in Serie A che, per un attimo, ha trasportato la mente lontana dalle difficoltà che hanno attraversato Tutti noi negli ultimi 15 mesi, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – “Faccio un appello a tutte le Istituzioni della città di Salerno e non solo perla. Lo rivolgo a, contro personalismi e speculazioni finanziarie, ma solo nell’interesse esclusivo della città e dei tifosi. Criticità di carattere legale e burocratico rischiano di inficiare un risultato sportivo conquistato sul. Non possiamo permettere un arretramento”. «È stata una grande gioia rivedere la “US1919” tornare in serie A dopo più di 23 anni. Un’emozione, un orgoglio pernoi: cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, imprese. Una gioia fortissima la promozione in Serie A che, per un attimo, ha trasportato la mente lontana dalle difficoltà che hanno attraversatonoi negli ultimi 15 mesi, ...

