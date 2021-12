Biglietti Inter-Liverpool: quando escono e dove acquistarli? (Di martedì 28 dicembre 2021) quando escono i Biglietti di Inter-Liverpool e dove sarà possibile acquistarli? Queste le domande che tanti tifosi e appassionati di calcio si stanno ponendo. Non appena le due squadre sono state sorteggiate contro, molte persone hanno espresso il desiderio di recarsi al Meazza per assistere al match. Tuttavia ci sarà da aspettare ancora un po’ per la sfida, in programma nella giornata di mercoledì 16 febbraio alle ore 21.00. In quel di San Siro, i nerazzurri ospitano i forti reds, capaci di dominare il proprio girone. A farne le spese, tra le altre, è stato il Milan, che ha perso entrambi i confronti con la squadra di Klopp. Atletico Madrid e Porto non sono riuscite a fare meglio né ad evitare che il club del nord dell’Inghilterra vincesse il gruppo a punteggio ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021)disarà possibile? Queste le domande che tanti tifosi e appassionati di calcio si stanno ponendo. Non appena le due squadre sono state sorteggiate contro, molte persone hanno espresso il desiderio di recarsi al Meazza per assistere al match. Tuttavia ci sarà da aspettare ancora un po’ per la sfida, in programma nella giornata di mercoledì 16 febbraio alle ore 21.00. In quel di San Siro, i nerazzurri ospitano i forti reds, capaci di dominare il proprio girone. A farne le spese, tra le altre, è stato il Milan, che ha perso entrambi i confronti con la squadra di Klopp. Atletico Madrid e Porto non sono riuscite a fare meglio né ad evitare che il club del nord dell’Inghilterra vincesse il gruppo a punteggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti Inter Biglietti della Supercoppa Italiana Inter - Juventus: prezzi e informazioni ...00 Secondo Verde - 38,00 Secondo Blu - 38,00 Terzo Rosso Centrale - 45,00 Terzo Rosso Laterale - 40,00 Terzo Verde - 35,00 Terzo Blu - 35,00 Ai sostenitori dell'Inter sono stati riservati i biglietti ...

