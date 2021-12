Basciano e Gianmaria parlano di Sophie, il chiarimento al GF Vip: “Sei un vero uomo!” – VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo la notizia della morte del nonno, Alessandro Basciano si è rifugiato nella sauna del Grande Fratello Vip. Sorprendentemente, Gianmaria Antinolfi lo ha raggiunto cogliendo anche l’occasione di chiarirsi con lui in merito a Sophie Codegoni. Gianmaria e Alessandro Basciano parlano di Sophie: il chiarimento Basciano ha parlato della sua ultima relazione d’amore: “Ho preso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo la notizia della morte del nonno, Alessandrosi è rifugiato nella sauna del Grande Fratello Vip. Sorprendentemente,Antinolfi lo ha raggiunto cogliendo anche l’occasione di chiarirsi con lui in merito aCodegoni.e Alessandrodi: ilha parlato della sua ultima relazione d’amore: “Ho preso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

discepolo_delGF : Ad oggi sono un Si?? Soleil Gianmaria (ultima possibilità) Caldonazzo Giucas Giacomo Manila Jessica Biagio Barù, so… - blogtivvu : Basciano e Gianmaria parlano di Sophie, il chiarimento al GF Vip: “Sei un vero uomo!” – VIDEO - martimessi9 : RT @alzastovolume: #gfvip Gianmaria non mi piaceva e lo volevo fuori era diverso più pesante infantile appresso alla ragazzina pure nervoso… - mariaritalisi4 : @GrandeFratello Gianmaria si e' tirato fuori perché con Sophie si rimaneva arenati, ma anche se dice di no lui purt… - Marika607379225 : RT @CartinaLa: #gfvip Se a Jessica smettesse di piacere Basciano, Sophie non se lo inculerebbe più. A lei frega un cazzo da chi ha davanti,… -