Auto contro il guardrail | schianto - choc per una coppia di anziani | traffico in tilt sulla Flaminia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) ANCONA -da paura attorno alle 18,30, in zona Palombella. All'altezza del bivio per la Zipa, una Fiat Punto con a bordo unadi, per cause in corso d'accertamento,...

Advertising

eowyn962010 : RT @ZeroGruppo: Incidente Ferrara, malore fatale al volante: morto 45enne L'uomo si è accasciato sul volante del furgone, che è finito cont… - AlexGiudetti : RT @ZeroGruppo: Incidente Ferrara, malore fatale al volante: morto 45enne L'uomo si è accasciato sul volante del furgone, che è finito cont… - CoviddiTruppen : RT @ZeroGruppo: Incidente Ferrara, malore fatale al volante: morto 45enne L'uomo si è accasciato sul volante del furgone, che è finito cont… - rex_hunnorum : RT @ZeroGruppo: Incidente Ferrara, malore fatale al volante: morto 45enne L'uomo si è accasciato sul volante del furgone, che è finito cont… - STE10031754 : RT @ZeroGruppo: Incidente Ferrara, malore fatale al volante: morto 45enne L'uomo si è accasciato sul volante del furgone, che è finito cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro

Agenzia ANSA

ibrida o elettrica? Gli aspetti da considerare Il primo step per la scelta di un'ibrida o elettrica è quello di analizzarne i pro e i. Ad esempio, l'elettrica implica la ......i detrattori di questa categoria di veicoli e consumi ragionevoli per la tipologia d'. ...una Porsche Cayman GT4 che a un prezzo quasi identico segue però a distanza quanto a cavalleria (420...ANCONA – Schianto da paura attorno alle 18,30 sulla Flaminia, in zona Palombella. All'altezza del bivio per la Zipa, una Fiat Punto con a bordo una coppia di anziani, per cause in ...Albenga – Incidente sulla provinciale Aurelia in prossimità dell'incrocio fra la Statale 1 e via del Cristo. Poco dopo le 15.30 una vettura Volkswagen Touran, in transito sulla corsia che conduce da A ...