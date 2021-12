Ultime Notizie Roma del 26-12-2021 ore 20:10 (Di domenica 26 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione le Notizie dall’Italia e dal mondo inizio della campagna vaccinale davano 9 definitiva chiave di volta nella lotta al covid-19 di portata storica che si è dimostrata fondamentale per contrastare la pandemia il 27 dicembre 2020 entrato nella storia come il v-day orvac con l’Europa che inaugurava la più grande campagna vaccinale di sempre in Italia in un anno sono state 108 milioni le dosi di vaccino somministrate e rimaniamo in argomento nell’ultima settimana si conferma l’andamento osservato in quella precedente con il 26% dei casi totali in diagnosticati nella popolazione di età scolare vale a dire nei giovani sotto i vent’anni lo riporta l’istituto superiore di sanità48 x Cento di questi contaggi è stato diagnosticato ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione ledall’Italia e dal mondo inizio della campagna vaccinale davano 9 definitiva chiave di volta nella lotta al covid-19 di portata storica che si è dimostrata fondamentale per contrastare la pandemia il 27 dicembre 2020 entrato nella storia come il v-day orvac con l’Europa che inaugurava la più grande campagna vaccinale di sempre in Italia in un anno sono state 108 milioni le dosi di vaccino somministrate e rimaniamo in argomento nell’ultima settimana si conferma l’andamento osservato in quella precedente con il 26% dei casi totali in diagnosticati nella popolazione di età scolare vale a dire nei giovani sotto i vent’anni lo riporta l’istituto superiore di sanità48 x Cento di questi contaggi è stato diagnosticato ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Germania, 10.100 nelle ultime 24 ore. Ma l'istituto Koch teme Omicron: 'A Natale meno tamponi'… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - junews24com : Newcastle a rischio retrocessione: si defilano le ipotesi Ramsey e Rabiot - - MLFranciolini : RT @ilmeteoit: #NUOVO #TERREMOTO #GRECIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.6 a #Arkasa, la #SECONDA nelle ultime 24 ore -