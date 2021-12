Tatum e Brown trascinano Boston | poi Giannis li ribalta | Bucks - Celtics | gli highlights

Advertising

Lvmbowski : @ballerincrocs Iso di Brown alternata a iso di Tatum - rprat75 : @davideverr anche. Mah, il problema non è la convivenza IMO. E' che nessuno dei due è abbastanza buono da trascinar… - dachicarella : @rprat75 L’ha persa Tatum… Boston è più forte di quanto dica il record ma nei finali clutch perde sempre (Brown e T… - JacquesD10_ : @TheoXDVR ma Brown non si 'impone' perché capisce (non sempre) che certi tira non ha senso prenderli a meno che tu… - Ste_Gualdoni : RT @OpenGDB: Brown si è rotto un dente dopo uno scontro aereo con Tatum. 'Merry Christmas' ?? #NBAtipo #BleedGreen #NBAXmas -

Ultime Notizie dalla rete : Tatum Brown

Nella gara del Christmas Day di Nba, i Milwaukee Bucks superano in rimonta i Boston Celtics per 117 - 113. Determinante la prova di Giannis Antetokounmpo, al rientro dopo la positività al Covid. ...E invece…sul più bellosi sono inceppati, e Giannis ha sfondato il muro difensivo di Williams. Comunque la prestazione è stata buona, coneccezionale a inizio partita, ...Tatum averages 2.8 made 3-pointers per game for the Celtics, scoring 25.6 points while shooting 32.9% from beyond the arc. Jaylen Brown is shooting 45.5% and averaging 25.2 points over the last 10 ...Jayson Tatum and the Boston Celtics square off against the Minnesota Timberwolves. Tatum ranks eighth in the NBA averaging 25.6 points per game. The Timberwolves have gone 9-9 in home games. Minnesota ...