Elisabetta Canalis, Maccio Capatonda rivela la loro storia e poi dice: “Mi ha lasciato quando …” (Di domenica 26 dicembre 2021) Elisabetta Canalis e Maccio Capatonda sono stati fidanzati per pochi mesi e, in occasione di un’intervista ha rivelato che è stata la Canalis a lasciarlo. Vediamo cosa ha detto. Maccio Capatando racconta la sua vita Maccio Capatondo in periodo di pandemia ha lavorato tantissimo, ha scritto un’autobiografia che si chiama Libro, ha fatto dei Podcast e ora sta per partecipare a Lol chi ride è fuori. Ha raccontato di essersi trasferito da Milano a Roma: «Avevo bisogno di uno choc. Sentivo l’esigenza di avere nuovi stimoli, anche esterni, così sono andato a vivere in una città che fosse l’antitesi di Milano: un luogo meno efficiente, che mi mettesse più a contatto con il mondo e Roma sicuramente è più “reale” di Milano. Milano, infatti, è una bolla di ... Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021)sono stati fidanzati per pochi mesi e, in occasione di un’intervista hato che è stata laa lasciarlo. Vediamo cosa ha detto.Capatando racconta la sua vitaCapatondo in periodo di pandemia ha lavorato tantissimo, ha scritto un’autobiografia che si chiama Libro, ha fatto dei Podcast e ora sta per partecipare a Lol chi ride è fuori. Ha raccontato di essersi trasferito da Milano a Roma: «Avevo bisogno di uno choc. Sentivo l’esigenza di avere nuovi stimoli, anche esterni, così sono andato a vivere in una città che fosse l’antitesi di Milano: un luogo meno efficiente, che mi mettesse più a contatto con il mondo e Roma sicuramente è più “reale” di Milano. Milano, infatti, è una bolla di ...

