Ultimo tampone prima del cenone, lunghe file la sera della Vigilia nelle farmacie di Roma (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 24 dicembre 2021 lunghe file in farmacia fino a sera nel giorno della Viglia di Natale per assicurarsi di risultare negativi al tampone prima di incontrare amici e parenti per il classico cenone ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021), 24 dicembre 2021in farmacia fino anel giornoViglia di Natale per assicurarsi di risultare negativi aldi incontrare amici e parenti per il classico...

